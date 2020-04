Crevacuore e Anpi Valsessera in lutto per Giuliano Sizzano

"Esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa di Giuliano Sizzano, amico caro e colonna portante del nostro Comitato, e ci uniamo al dolore della famiglia in questo momento così triste". Questo il messaggio dell'Anpi Valsessera, in lutto per la morte dell'ex attivista. Giuliano Sizzano, figlio e fratello dei partigiani Luigi e Renzo, è scomparso all'età di 86 anni. Tutto il paese di Crevacuore, dove ha vissuto, piange la sua scomparsa.