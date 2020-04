Verrone, rinviata la prima rata della tassa rifiuti

Con delibera dello scorso 27 marzo, La Giunta Comunale di Verrone, tenuto conto dell'emergenza coronavirus, ha stabilito il rinvio del pagamento della prima rata della tassa rifiuti riferita al 2019, con scadenza alla fine di aprile di quest'anno, avvisando che la cittadinanza sarà prontamente informata nel momento in cui saranno stabilite le nuove scadenze.

La Giunta Comunale ha inoltre prorogato le rate dell’imposta comunale sulla pubblicità dell'anno 2020 per gli importi dovuti superiori a 1,549,37 euro, stabilendo che la seconda rata scadrà il 30 giugno, la terza il 30 settembre, e la quarta il 30 novembre di quest'anno.

In questo periodo gli eventuali accessi abgli sportelli comunali devo essere concordati preventivamente al telefono, chiamando il numero 0155821032, mentre sono a disposizione del pubblico, all’esterno della sede municipale in Via Aldo Moro negli orari di presenza del personale comunale, le copie cartacee delle autocertificazioni per gli spostamenti.