Speciale coronavirus, Passione di Sordevolo rinviata. Il presidente dell'associazione: "Già al lavoro per il 2021" VIDEO

Dopo 200 anni la Passione di Sordevolo è stata rinviata. "Da quanto è scattata l'emergenza in Italia - racconta a Newsbiella Stefano Rubin Pedrazzo, presidente dell'associazione Teatro Popolare di Sordevolo - abbiamo pensato a tutte le strategie possibili per evitare di rimandarla, tergiversando un po' per valutare come si sarebbe evoluta la situazione. Dopo esserci confrontati con più persone, tra cui Massimo Giletti che ci ha consigliato come altri di rimandarla al 2021, ci siamo riuniti in video conferenza e siamo giunti alla decisione unanime di posticiparla al prossimo anno. Speriamo di aver fatto la scelta giusta. Appena conclusa la conferenza, ci siamo messi in moto per lavorare per il 2021".

Le prenotazioni, il calendario, le riflessioni del comitato e tutti i dettagli dell'organizzazione della Passione 2021 nella video intervista al presidente dell'associazione.