L'opinione di Pietro Brovarone: "Non sono eroi, sono uomini"

Caro direttore,

spesso lei ospita le mie riflessioni sulle colonne di questo giornale, oggi le chiedo di ospitare questo mio breve scritto per raccontare di una esperienza che sto vivendo in questi giorni calamitosi.

Dal 28 gennaio, la Provvidenza mi ha chiamato a ricoprire il ruolo di capo gruppo di un manipolo di volontari del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, con sede a Cossato, dopo 25 anni come volontario prima presso la Croce Rossa di Cossato e poi nell’Ordine di Malta.

Il nostro compito, molto più in piccolo rispetto alla Croce Rossa, è quello di fare soccorso sanitario, tradotto attività di 118 e trasporti sanitari. Vorrei, però focalizzare l’attenzione sul volontario del soccorso che è l’ultimo anello della catena del servizio sanitario, potremmo dire l’ultima ruota del carro, è colui che, non medico, non infermiere, non o.s.s., dopo un corso di formazione sui fondamenti del soccorso, decide di salire su di una autoambulanza a titolo gratuito e a titolo gratuito mettersi a disposizione di chi soffre.

Il volontario del soccorso è colui che spesso arriva per primo da chi ha un’emergenza sanitaria e deve dare la prima risposta a persone spaventate e che stanno soffrendo. Nel territorio biellese e piemontese in generale, la massiccia attività di primo soccorso e trasporto sanitario è gestita dal volontariato, salvo alcune realtà che utilizzano anche soccorritori che lo fanno per lavoro.

Questi uomini e donne che conosco da quando, a 24 anni decisi di entrare in Croce Rossa a Cossato, sono persone di ogni strato sociale che sottraggono tempo alla famiglia per dare una risposta a chi ha bisogno di un trasporto sanitario di qualunque natura. Non sono eroi, ma sono persone che, per solidarietà verso il prossimo e nel caso dei membri dell’Ordine di Malta per condivisione della fede in Cristo, medico del corpo e dell’anima, si accostano a chi nel dolore ha bisogno di risposta.

Di questi tempi, questi uomini e donne normali, ignoti in tempo di pace al grande pubblico, stanno onorando la loro scelta di servire il prossimo in maniera eroica: ognuno di loro ha una famiglia, ha figli, ha moglie, ha marito, ha genitori anziani, ma si offre per trasportare i più infetti degli infetti, i più emarginati degli emarginati in questo momento storico: i pazienti COVID positivi.

Questi volontari, proprio perché tali, non sono tenuti a mettersi a disposizione per detti trasporti se non se la sentono, ma è anche ovvio che se tutti coloro che da sempre svolgono questo servizio si facessero prendere dalla paura o da una visione egoistica della vita, forse bisognerebbe precettare l’esercito per eseguire trasporti sanitari. Ciò non accade perché questi uomini e queste donne continuano a dire si alla loro scelta di servire chi ha bisogno, chi soffre.

A tutti loro radunati nelle croci consorelle, al “mio manipolo” di 20 volontari che tutti i giorni si mettono a servizio del prossimo rammento che ogni trasporto che facciamo è la risposta umana ad una chiamata divina.