insiemesiamopiuforti con i Club e Festival Musicali Piemontesi

Domani, venerdì 3 aprile, i Club e Festival Musicali Piemontesi, su iniziativa di #StayON (il movimento nato dai principali live club e festival dell’intera penisola e coordinato da KeepOn LIVE - Associazione di Categoria Live Club e festival italiani per costruire una staffetta quotidiana di eventi in streaming), si uniscono in una sola voce per promuovere, sempre attraverso la cultura, la raccolta fondi promossa dalla Regione Piemonte e dal Consiglio Regionale del Piemonte a sostegno degli ospedali piemontesi e per l’acquisto di materiale sanitario (REGIONE PIEMONTE - Sostegno emergenza Coronavirus al numero iban intestato a Regione Piemonte presso UniCredit Group - IT 29 H 02008 01152 000100689275 codice BIC UNICRITM1AF2-UNICREDIT GROUP) e il sistema di crowdfounding nato dalla campagna di donazione #insiemesiamopiuforti lanciata dal Piemonte Team (artisti dello spettacolo, del teatro e della cultura proprio a sostegno della raccolta fondi istituzionale https://www.gofundme.com/f/insieme-siamo-piu039-forti? ).

Già nelle scorse settimane i partner piemontesi della rete di #StayON si sono impegnati costantemente a divulgare gratuitamente cultura in streaming e a sostenere campagne di raccolta fondi per gli enti sanitari in stato di emergenza da COVID19, ma oggi ritengono di poter e dover fare di più, accogliendo per l’occasione in #StayON, tutti i Club e Festival Musicali Piemontesi che vorranno contribuire a questa causa comune.