Dagli Alpini di Chiavazza 1220 euro agli Amici dell'Ospedale di Biella

"Una sola voce ed un unico grande Cuore" ha la Grande Famiglia degli Alpini del Gruppo di Chiavazza, che hanno donato 1220 euro agli Amici dell'Ospedale di Biella, portando la somma raccolta dai vari gruppi alpini biellesi a 34.540 euro.

"Rispondendo all’accorata richiesta di aiuto lanciata dal Presidente A.N.A. di Biella, - dichiarano gli Alpini di di Chiavazza - ci siamo uniti a questa raccolta di fondi, donando anche a nome degli Alpini caduti in questa battaglia. La raccolta continua: chi lo desidera può partecipare tramite il nostro gruppo".

Le donazioni sono raccolte tramite bonifico bancario (Biverbanca - iban IT 96 Y 06090 22302 000000025681 - causale "Donazione COVID-19"), oppure consegnando l'offerta in busta chiusa nella casella delle lettere del capo gruppo Coda Z. Piero, in via Rosazza 30 a Chiavazza.