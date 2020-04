curaitalia, dal Governo oltre 234mila euro per le scuole biellesi

Oltre 234mila e 500 euro per le scuole biellese. È questo il risultato dell'attuazione del decreto legge #curaitalia approvato dal Governo per sostenere famiglie, studenti, insegnanti e operatori scolastici che oggi più che mai stanno attraversando un momento difficile e senza precedenti.

La cifra è stata scelta a seguito della firma del Ministro all’Istruzione Lucia Azzolina, sui due appositi decreti di riparto delle risorse stanziate alle singole istituzioni scolastiche per continuare a garantire le lezioni con strumenti che permettano la didattica a distanza.

I fondi sono ripartiti in risorse per piattaforme e strumenti digitali, risorse per dispositivi digitali e connettività di rete e risorse per formazione del personale scolastico.

Ecco i singoli stanziamenti destinati al territorio biellese:

IC Andorno Micca - 10.675 euro

IC Cavaglià - 10.213 euro

IC Pray - 9.680 euro

IC Trivero - 9.199 euro

IC Valle Mosso Pettinengo - 9.673 euro

IC Cesare Pavese Candelo - 11.782 euro

IC Gaglianico - 10.083 euro

IC Mongrando - 9.982 euro

IC Occhieppo E. Schiaparelli - 10.209 euro

IC Fratelli Viano di Brusnengo - 10.131 euro

IC Biella III - 12.289 euro

IC Biella II - 11.190 euro

San Francesco d'Assisi di Biella - 8.988 euro

IC Cossato - 12.345 euro

IC Valdengo - 6.722 euro

IC Vigliano - 8.354 euro

G&Q Sella di Biella - 8.589 euro

Liceo del Cossatese e Valle Strona - 7.803 euro

IIS Eugenio Bona - 11.048 euro

IIS Gae Aulenti - 11.693 euro

CPIA Biella Vercelli di Biella - 10.377 euro

Liceo scientifico A. Avogadro - 9.446 euro

IIS Q. Sella - 14.052 euro