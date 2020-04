Coronavirus, lettore: "Mascherina gettata in terra, oltre al gesto deplorevole crea pericolo sanitario"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera giunta in redazione di un nostro lettore. "Gentile Direttore, volevo segnalare un fatto che, secondo me, visto il periodo che stiamo vivendo, sia da sottolineare come deplorevole. Ho rinvenuto nella zona di Cossila San Giovanni, proprio vicino alla Chiesa, una mascherina protettiva COVID gettata a terra. Non si è certamente trattato di un gesto casuale, non un oggetto perso involontariamente ma di poco rispetto dell’ambiente e specialmente per il momento che stiamo vivendo.

Lo segnalo per far riflettere su diversi aspetti in questo difficile momento e perchè l’omertà non mi piace. Attraversiamo tutti un periodo difficile, il COVID ci sta rendendo molto più attenti a cose che prima ci passavano davanti senza che noi ne facessimo caso. Il COVID ci sta facendo apprezzare le piccole cose di ogni giorno e notare molto più di prima ciò che disturba l’ambiente che ci circonda.

Questo è si un gesto di maleducazione ma potrebbe diventare un gesto che crea anche un pericolo sanitario. Non sappiamo chi l’abbia usata, se una persona sana o ammalata. Come le siringhe gettate, oggi anche le mascherine devono avere un corretto smaltimento. Si dice che dovremo convivere con le mascherine ancora per molto tempo: facciamo una riflessione su un gesto banale magari in tempi normali".