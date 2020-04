Coronavirus, La Vetta Running si allena a casa e apre una competizione interna VIDEO

Non si può correre, non si deve uscire di casa se non per necessità comprovate. E allora chi è abituato a correre per strada, sui sentieri collinari e montani, è obbligato ad allenarsi dentro le mura domestiche. Così gli atleti de La Vetta Running di Mongrando si sono ideati una nuova salutare forma di allenamento.

Correre su e giù per le scale. Faticoso, molto faticoso e chi lo ha provato può confermarlo. La singolare competizione aperta tra i tesserati sta a indicare, in pratica, in base alla larghezza e altezza di uno scalino quanti D+ si riesce a correre e quanti chilometri. Complimenti per l'iniziativa...nel rispetto delle regole.

Brigadiere dei Carabinieri di Cossato Daniele Furia - La Vetta Running

Matteo Colombi - La Vetta Running