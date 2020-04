Coronavirus, il sindacato Cisl Scuola dona mille euro agli "Amici dell'Ospedale di Biella"

La Cisl Scuola del Piemonte Orientale ha deciso di contribuire alla lotta contro il coronavirus, devolvendo la somma di 1.000 euro a ciascuna delle Zone di cui è composto il proprio territorio: Biella, Novara, VCO e Vercelli.

Per la Zona di Biella, tenuto conto della particolare difficoltà del presidio ospedaliero della provincia, è stata individuata come beneficiaria l’associazione “AMICI OSPEDALE DI BIELLA”, che provvederà ad impiegarla in base alle proprie priorità. Il Sindacato vuole far sentire la propria vicinanza ed esprime, anche a nome degli iscritti, il suo ringraziamento a coloro che quotidianamente affrontano questa difficilissima emergenza sanitaria con dedizione e cura.