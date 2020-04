Coronavirus, dai dipendenti del gruppo Sella 36.920 euro per l’ospedale di Biella, il Gruppo raddoppia la cifra

La raccolta fondi lanciata tra i dipendenti dal gruppo Sella ha permesso di raccogliere nelle prime due settimane la somma di 36.920 euro da destinare all’ospedale degli Infermi di Biella. Il Gruppo ha raddoppiato l’importo, portando così la cifra a favore della struttura sanitaria biellese a 73.840 euro. I fondi sono stati versati all’associazione Amici dell’ospedale di Biella, che ha lanciato una raccolta per sostenere il Pronto soccorso e i reparti di Rianimazione e Semintensiva, oltre ad ogni altra necessità sanitaria che si renderà prioritaria in questo momento di emergenza a causa della diffusione del contagio da Coronavirus.

La raccolta fondi tra i dipendenti del gruppo Sella è stata lanciata a metà marzo e proseguirà anche per tutto il mese di aprile. I dipendenti potranno ora scegliere di destinare la propria donazione – che sarà raddoppiata dal Gruppo – all’ospedale Amedeo di Savoia di Torino o all’ospedale Cardinale Giovanni Panico di Tricase, in provincia di Lecce. La donazione può essere effettuata attraverso bonifico o indicando l’importo da trattenere sulla busta paga. Questi fondi vanno ad aggiungersi ai circa 250 mila euro che il gruppo Sella, attraverso tutte le sue società, ha destinato in favore di organizzazioni e strutture sanitarie impegnate a fronteggiare l'emergenza. In particolare la somma è stata destinata all’Ospedale degli Infermi di Biella, all’Unità di crisi della regione Piemonte che sta raccogliendo fondi per tutti gli ospedali della regione, alla Fondazione Buzzi e all’ospedale ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano.

All'ospedale di Biella è già operativo anche l'apparecchio per la diagnostica della funzionalità polmonare che è stato donato dal gruppo Sella attraverso l'associazione Amici dell'ospedale. Il macchinario è stato installato in questi giorni nel reparto di rianimazione ed è già a disposizione del personale medico. Il gruppo Sella ha avviato anche interventi per sostenere l’economia. In particolare, Banca Sella ha lanciato un pacchetto di finanziamenti agevolati in favore di famiglie e imprese, con due plafond per un importo complessivo di 15 milioni di euro, per l'acquisto di computer e altri dispositivi digitali. Il plafond per le imprese è pari a 10 milioni di euro e consente di acquistare con un finanziamento agevolato fino a 36 mesi pc, tablet, smartphone e corsi di formazione online per abilitare i propri dipendenti allo smartworking e al lavoro da remoto.

Il plafond per le famiglie, invece, è di 5 milioni di euro e consente di accedere entro il 30 aprile a un finanziamento di Sella personal credit da dedicare all'acquisto di computer e altri strumenti digitali, utili ad esempio per gli studenti che devono seguire corsi e lezioni online durante il periodo di chiusura delle scuole. Banca Sella, inoltre ha attivato su tutti i propri canali digitali la procedura attraverso la quale famiglie e imprese in difficoltà possono richiedere direttamente on line e senza necessità di recarsi in succursale la sospensione del pagamento delle rate del finanziamento o della sola quota capitale.