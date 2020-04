Coronavirus, Bonus Spesa a Biella: criteri, modalità di erogazione e tempistiche

A partire da lunedì, 6 aprile, sarà possibile richiedere il “bonus spesa” solidarietà alimentare riservato ai residenti nel Comune di Biella. Il sussidio, recante il valore nominale di 25 euro, sarà erogato con voucher non replicabile. A titolo esplicativo: un nucleo composto da una o due persone disporrà di 50 euro a settimana, nucleo di tre persone 75 euro, nucleo di quattro persone 100 euro. Nel seguente avviso sono riportati i criteri per l’ammissione, il valore del buono, le modalità di erogazione e le tempistiche. L’elenco degli esercizi commerciali dove poter utilizzare i buoni spesa sarà disponibile sul sito Internet del Comune di Biella, in costante aggiornamento, da lunedì 6 aprile.

1. Chi può fare richiesta Possono fare richiesta le persone residenti a Biella che si trovano in stato di assoluto bisogno economico e assoluta necessità di generi alimentari e beni di prima necessità, per effetto dell’emergenza COVID-19 e che non percepiscono altri contributi pubblici, in particolare sono esclusi i percettori di reddito di cittadinanza. I nuclei in carico al Servizio sociale potranno contattare direttamente l’Assistente Sociale di riferimento.

2. Criteri di concessione delle provvidenze I buoni spesa saranno erogati, in esito all’analisi del fabbisogno che sarà realizzata principalmente per via telefonica, secondo le seguenti modalità: 1. i nuclei non in carico al servizio sociale: devono chiamare la Protezione Civile ai numeri dedicati 015-8554 527 /530 dove 2 operatori sociali ivi preposti ( dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00) provvederanno a registrare la richiesta, previa raccolta e compilazione dei dati contenuti nel modulo di autocertificazione, che sarà sottoscritto dagli interessati, al momento della consegna dei voucher da parte dei volontari della protezione civile o da altro personale comunale individuato, direttamente al domicilio. 2. i nuclei in carico al Servizio sociale: potranno telefonare direttamente all’Assistente Sociale di riferimento ( dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00) e rappresentare lo stato di necessità. I buoni saranno consegnati al domicilio da un operatore del Servizio Sociale. Anche in questo caso dovrà essere sottoscritta l’autocertificazione.

Ai fini dell’analisi, senza la formazione di alcuna graduatoria o attribuzione di punteggi, concorreranno i seguenti criteri: 1. Nuclei in difficoltà economica per interruzione attività lavorativa, assenza di reddito negli ultimi due mesi a causa dell’ emergenza COVID, altre circostanze 2. Nuclei che non ricevono alcun contributo pubblico 3. Nuclei che pur ricevendo contributi pubblici dichiarino mancanza di liquidità e difficoltà a far fronte alle esigenze alimentari e di prima necessità. Queste situazioni saranno oggetto di specifica valutazione socio professionale e terranno conto della composizione del nucleo familiare, del carico assistenziale, nonché dell’importo percepito 4. Nuclei che non hanno fatto richiesta delle indennità COVID-19 ai sensi del DL18/2020 perché categoria esclusa 5. Nuclei che hanno fatto richiesta, direttamente o tramite datore di lavoro, delle indennità per Covid-19 ai sensi del DL18/2020 ma che non hanno ancora percepito il corrispettivo

Nel caso in cui il nucleo non rientri in nessuna delle precedenti condizioni/criteri , ovvero dalla valutazione o dalle verifiche che l’Assistente sociale può effettuare in tempo reale, non emergano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza, sarà data comunicazione di diniego tramite mail o messaggio.

3. Entità delle provvidenze Il valore delle provvidenze necessario a coprire il fabbisogno settimanale di generi alimentari e prodotti di prima necessità è definito secondo la seguente griglia di valori economici e orientativi e comunque tenuto conto della situazione socio economica del nucleo e dello stato di necessità:- nucleo familiare composto di n. 1 o 2 persone € 50,00 - nucleo familiare composto di n. 3 persone € 75,00 - nucleo familiare composto di n. 4 persone € 100,00 - nucleo familiare composto di n. 5 persone € 125,00- nucleo familiare composto di n. 6 persone e oltre € 150,00

La distribuzione dei buoni spesa per ciascun nucleo terrà conto in automatico del valore di una spesa pari a 2 settimane dal momento della erogazione (es. un nucleo di 4 persone riceverà buoni per un valore pari a 200 €). Per le settimane successive e fino alla concorrenza dell’importo messo a disposizione della Città di Biella con ordinanza n. 658 del 29/3/2020, l’interessato dovrà aggiornare la richiesta rispetto alle modificate condizioni economiche derivanti dal percepito attraverso le nuove misure di sostegno deliberate dal Governo per far fronte all’emergenza COVID-19 (es. cassa integrazione in deroga, contributo una tantum, ecc) ovvero, per i nuclei già in carico, la nuova richiesta sarà accolta in relazione alla valutazione socio professionale dell’Assistente Sociale.

4. Modalità di erogazione e fruizione delle provvidenze Le provvidenze saranno erogate in forma di buoni spesa, recanti il valore nominale di € 25, il logo della Città, il timbro a secco (non replicabile) del Comune di Biella, la data di validità dei buoni e sul retro lo spazio per il timbro dell’esercente e la data del ritiro. I buoni saranno consegnati al beneficiario entro due giorni dalla presentazione della richiesta, compatibilmente al numero delle domande da evadere. I buoni spesa, saranno consegnati personalmente ai beneficiari da incaricati del Comune/volontari della Protezione Civile o operatori del Servizio Sociale, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, previa telefonata. Nell’occasione il beneficiario dovrà sottoscrivere l’autocertificazione, la dichiarazione del n. dei buoni ricevuti e l’esito dell’istruttoria. I “buoni spesa” saranno utilizzabili dal beneficiario presso uno o più esercizi commerciali tra quelli di cui all’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune. L’elenco sarà aggiornato man mano che gli esercenti faranno pervenire la propria manifestazione di interesse.

5. Modalità di presentazione della domanda di accesso alle provvidenze La domanda di accesso ai buoni, per evitare spostamenti e quindi contravvenire alle restrizioni ministeriali, nonché al fine di facilitare i nuclei e ottimizzare i tempi di risposta, potrà essere presentata telefonicamente, secondo le modalità descritte al punto 2)Per facilitare il compito agli operatori preposti e per accelerare il procedimento si suggerisce all’interessato di scaricare il modulo di autocertificazione dal sito, in modo da seguire con l’operatore la compilazione e la scansione delle domande.

Gli operatori sociali preposti al servizio, effettueranno un breve colloquio telefonico sulla base dei dati contenuti nel modello di autocertificazione :- composizione nucleo anagrafico- situazione socio economica del nucleo- situazione emergenziale per cui richiedono i buoni spesa- se percettori o meno di sussidi pubbliciIl modello di autocertificazione è pubblicato sul sito del Comune di Biella (sez Notizie e Area tematica Servizi sociali ) ed è possibile inviarlo telematicamente, senza ricorrere ai numeri dedicati. L’indirizzo è : servizisociali@comune.biella.it In ogni caso l’istanza sarà valutata dall’Assistente Sociale e l’interessato sarà ricontattato telefonicamente per informazioni sulla modalità di ritiro/consegna dei buoni.

6. Controlli Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività. Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. I controlli anagrafici saranno effettuati su tutti i richiedenti in tempo reale.

7. Pubblicità Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio del Comune di Biella e nella home page del sito istituzionale.