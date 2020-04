Coronavirus, a Biella sosta gratuita nei parcheggi blu fino al 14 aprile

Nuova proroga e proseguirà fino al 14 aprile la sospensione del pagamento della sosta nelle zone blu della Città di Biella. E’ quanto è stato deciso oggi dall’amministrazione e dai gestori della Bi Park. Lo stop del pagamento è in vigore dallo scorso 17 marzo. Si è deciso di avviare questa misura per creare meno disagio possibile ai cittadini che per necessità potrebbero avere bisogno di parcheggi nelle vicinanze delle loro abitazioni o di esercizi commerciali di prima necessità.