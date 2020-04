Mottalciata, palo pericolante sulla strada che conduce al guado di Castelletto

Si è appena concluso l'intervento dei Vigili del Fuoco sulla strada comunale che collega Mottalciata a Castelletto Cervo attraverso il guado. Gli uomini del 115 sono stati allertati per un palo della linea telefonica pericolante, che gli stessi hanno messo in sicurezza. Sul posto anche il sindaco Roberto Vanzi: "Non posso chiudere la strada, perché isolerei un'intera frazione. I tecnici della Telecom, su richiesta urgente inoltrata dai Vigili del Fuoco, dovrebbero intervenire nel pomeriggio di oggi".