Coronavirus, controlli da parte della Polizia locale di Biella. Sanzionata una mamma col figlio 17enne

Continuano i controlli anche da parte della Polizia locale di Biella. E proprio ieri è stata sanzionata una mamma che insieme al figlio 17enne residenti a Vigliano, si trovavano a Biella con la scusa di andare a fare la spesa. Proprio di Vigliano, uno dei comuni con la più alta percentuale di supermercati e negozio di alimentari. Inevitabile quindi la sanzione.

Sempre ieri. a seguito di una chiamata alla centrale operativa, gli agenti si sono recati al supermercato A&o di via Trento per un possibile problema di assembramento all'interno. "Al nostro arrivo abbiamo notato persone in coda ma a distanza di oltre un metro -commenta il vice comandante Marcello Portogallo-. All'interno non c'erano assembramenti e in più per gli operatori sono state adottate tutte le misure di sicurezza per l'emergenza Coronavirus. Usciti abbiamo solo ricordato ai cittadini che non c'è la necessità di andare a fare la spesa negli stessi orari, bisogna cambiare le abitudini. Qualcuno ha recepito il messaggio e si è allontanato dicendo che poteva tornare più tardi".

Le raccomandazioni "E' inutile recarsi in negozio o al supermercato per due bottiglie di vino e poco altro -conclude Portogallo-. Non deve esserci una necessità giornaliera. Andate a fare la spesa una volta la settimana. Bisogna capire la gravità della situazione, adottare le giuste misure per tornare alla vita normale, il prima possibile. Per questo non ci devono essere solo i controlli ma soprattutto la buona volontà dei cittadini. Restate a casa".