In una situazione di emergenza e di convivenza forzata, anche in un rapporto di coppia stabile possono scoppiare situazione di litigi e aggressività. La violenza domestica, quindi, è ancora più probabile nelle relazioni in cui sono già presenti situazioni di conflitto.

Ecco quattro semplici consigli della psicologa e psicoterapeuta Simona Ramella Paia, per cercare di evitare che i problemi quotidiani aggravati dalla situazione attuale sfocino in violenza.