Sandigliano, la minoranza chiede la convocazione urgente del Consiglio Comunale

La gravità del momento ed il continuo aumento dei decessi nella struttura Casa Anziani di Sandigliano, il susseguirsi di voci più o meno fondate su casi di persone che hanno contratto il virus covid-19, le continue segnalazioni fatte sui social media di persone che si fanno la passeggiata in gruppi nei giorni di bel tempo, le disposizioni per aiutare le famiglie in crisi tramite la definizione del Fondo di Solidarietà Comunale che prevede stanziamenti dati in gestione ai comuni per le persone che non possono fare la spesa.

Queste sono le motivazioni che si leggono nella richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale straordinario con carattere d’urgenza da parte della minoranza di Verso il futuro, di cui fanno parte il capogruppo Mattia Boldrin, Pier Luigi Ferrarotti e Claudia Magagna.

"Considerato che in altri comuni vengono diramati bollettini giornalieri sulla situazione all’interno del territorio comunale, - aggiunge Verso il futuro - che né la popolazione né noi minoranza hanno ricevuto comunicazione alcuna in tal senso, e che altri comuni limitrofi hanno provveduto a distribuire dispositivi di protezione individuali, con la distribuzione porta a porta, chiediamo un consiglio da tenersi a mezzo conferenza telefonica o video chiamata, al fine di avere un aggiornamento sulla situazione attuale nel nostro comune e per definire la strategia di comunicazione e d’intervento da adottare per meglio superare assieme questo difficile momento, ribadendo la nostra disponibilità a collaborare ed aiutare l’amministrazione in questo momento così delicato".