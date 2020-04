Cossato, al via raccolta fondi del Pd per la Croce Rossa locale. Consegnate già 40 mascherine

Proseguono nel Biellese le campagne di solidarietà a sostegno degli operatori sanitari del nostro territorio, impegnati da settimane nell’emergenza coronavirus. A Cossato si è attivato il circolo locale del Partito Democratico che, nei giorni scorsi, ha lanciato una raccolta fondi a favore della Croce Rossa di Cossato per l’acquisto urgente di mascherine, guanti monouso, occhiali, tute e prodotti disinfettanti.

“Un grido d’aiuto. È un momento difficile, ma per qualcuno è più difficile di altri – spiegano in un post gli esponenti del circolo di Cossato - Pensavamo già di raccogliere fondi da donare a chi in questo momento è in prima linea contro questo mostro. Quando fra i tantissimi messaggi e video che stavamo ricevendo n’è arrivato uno che ci ha particolarmente colpito. Era quello di una giovane infermiera del 118 che chiedeva aiuto per lei e i suoi colleghi che si trovavano in una situazione di grande disagio per la mancanza dei presidi medici necessari. Sarà stata la voce giovane, il momento che stavamo passando. È bastato un attimo per farci reagire in modo concreto alla richiesta. Ognuno nel suo piccolo può fare qualcosa in questo momento. Cercheremo di dare una risposta immediata e rendiconteremo la spesa frutto dei soldi raccolti”.

Ed è notizia di poco fa che ieri il segretario del circolo cittadino Fabrizio Cavalotti ha consegnato 40 mascherine, donate dalla Federazione Biellese del Pd, alla CRI di Cossato. “Per quanto riguarda i soldi raccolti ci siamo attivati, con il supporto dell’Unione industriale Biellese, per l’acquisto di mascherine prodotte nel Biellese e certificate – spiega Cavalotti - La prima trance di 200 mascherine ci saranno consegnate nei primi giorni della prossima settimana, con l’auspicio che ne rendano disponibili al più presto altre, coma da nostra richiesta. In giornata o al massimo domani renderemo pubblici i dati della raccolta e di chi ha fatto le donazioni, con il consenso e a tal riguardo chiedo a chi non fosse d’accordo di segnalarcelo”.