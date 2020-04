Coronavirus, "Sos Mamma": nasce il punto informativo del consultorio di Cossato

"Il Consultorio per le famiglie di Cossato, servizio integrato Consorzio CISSABO e ASL Bi, anche in questo momento di isolamento necessario, vuole far sentire la propria vicinanza e il proprio sostegno alle famiglie. I genitori di bambini e ragazzi di tutte le fasce d'età dei Comuni del Biellese Orientale, possono rivolgersi al numero 366 4936348, telefonando o utilizzando Whastapp per condividere le difficoltà e le fatiche di questo periodo nel fare i genitori e trovare insieme strategie e nuove risorse in attesa di poterci nuovamente incontrare. I genitori possono mettersi in contatto anche attraverso la mail cf@cissabo.org e la pagina Facebook Consultorio Cossato dove pubblichiamo quotidianamente articoli, proposte, idee. Uno spazio speciale è dedicato alle neo mamme che affrontano i primi giorni dei loro bimbi in questa condizione..."eccezionale!".