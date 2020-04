Coronavirus, Protezione civile: una Nissan e una Panda per le consegne a domicilio

Altre due automobili in arrivo in supporto al parco mezzi della Protezione civile Città di Biella per far fronte all’emergenza. Entrambi i mezzi sono stati consegnati nella giornata di oggi. Si tratta di un Nissan Qashqai fornito in beneficenza dalla Autofreedom di Carlotta Masucci in collaborazione con Rental Plus. E di una Fiat Panda consegnata dalla Carrozzeria Bonino.

Entrambi i veicoli saranno a disposizione della Protezione civile sino al termine dell’emergenza. “Le richieste di aiuto per la consegna della spesa a domicilio sono in costante aumento – spiega il sindaco Claudio Corradino -, ringrazio le due aziende che ci hanno fornito ulteriori mezzi per continuare a garantire il servizio ai nostri cittadini”.