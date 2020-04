Coronavirus, Pietro Presti nominato coordinatore straordinario per l'Asl di Vercelli

Pietro Presti è stato nominato coordinatore straordinario per l'Asl di Vercelli per la fase pre e post ospedaliera dell'emergenza coronavirus: l'incarico gli è stato conferito dalla direzione generale dell'azienda sanitaria in accordo con la Regione Piemonte. Il direttore generale della Fondazione Tempia ha preso servizio da mercoledì 1 aprile: si tratta di un incarico temporaneo, legato alla durata dell'emergenza sanitaria in corso, che gli consentirà di proseguire anche la sua attività in seno a Fondo e Fondazione Tempia.

Diplomatosi al Master in Business Administration a Ginevra e PhD in Business and Management a Torino, con decennale esperienza e importanti risultati nei settori sanità e scienze della vita, Presti riveste importanti ruoli istituzionali in organismi nazionali e internazionali nei campi della ricerca e dell’innovazione, oltre che docente in master universitari e relatore a conferenze in Italia e all'estero.