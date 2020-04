Coronavirus, nuovi aggiornamenti dal dottor Cavalotti: “Ignorate la circolare sulle passeggiate del 31 marzo. Usiamo il buon senso” VIDEO

“Sta regnando una grande confusione riguardo alla circolare del 31 marzo che vorrebbe chiarire lo spostamento delle persone al di fuori della propria abitazione. La circolare sta sortendo l’effetto opposto. Il mio consiglio è di ignorarla e fare come si stava facendo prima. Vige la regola del buon senso. Seguite le regole che erano già state prefissate”. Queste le parole del medico di famiglia Alessandro Cavalotti che, in un video appello, ha fatto il punto della situazione attuale sull’emergenza coronavirus, concentrandosi sui numeri diffusi sui giornali e sui maggiori quotidiani nazionali e locali.

“Ad oggi, i numeri sembrano dirci che la situazione stia migliorando ma in realtà sono ancora troppo parziali e lacunosi per poter definire lo stato attuale. – spiega Cavalotti - L’unico numero che si può accettare è la diminuzione degli accessi nella terapia intensiva. La curva sembra ridursi giorno dopo giorno. La manovra sta funzionando ma siamo ancora nel pieno dell’emergenza. L’ordine di stare a casa vale ancora di più in questi giorni”.