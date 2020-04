Coronavirus, mascherine in donazione: ecco chi può richiederle alla Protezione civile di Biella

Grazie alle varie donazioni giunte in questi ultimi giorni e in attesa del quantitativo ordinato dal Comune di Biella, a partire da domani sarà attiva la distribuzione delle mascherine dedicata a: ultra settantenni, immunodepressi, persone con patologie e lavoratori dei settori primari attualmente impiegati a contatto con il pubblico. Per richiedere le mascherine si dovrà telefonare al numero 015.8554511 (Protezione civile Città di Biella) e seguire le indicazioni degli operatori per ritiro o eventuale consegna al proprio domicilio.

Spiega il vicesindaco e assessore alla Protezione civile Giacomo Moscarola: “Il quantitativo al momento a nostra disposizione non è sufficiente per una distribuzione capillare lungo le vie della città, per tanto si sono definiti per la fase di partenza questi requisiti. Nei prossimi giorni, con l’arrivo di nuovo materiale, contiamo di ampliare ulteriormente la distribuzione”.

Mascherine in vendita. Federfarma e Ordine dei Farmacisti di Biella e Vercelli informano la cittadinanza che le farmacie del territorio di Biella sono state rifornite con circa 30 mila mascherine di tipo chirurgiche e Kn95. Grazie a un lavoro di coordinamento sono stati individuati fornitori comuni e nelle prossime ore sono previsti ulteriori rifornimenti. Da segnalare l’iniziativa solidale dei cittadini di Chiavazza: attraverso la Farmacia Dottori Domenicone gli abitanti hanno deciso di donare 50 mascherine per le attività della Protezione civile Città di Biella.