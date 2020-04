Coronavirus, giovane non vuole indossare la mascherina. Litigio fuori dall'ufficio postale di Cossato

Una forzatura al rispetto alle regole. E così ieri, mercoledì 1 aprile, all'esterno dell'ufficio postale di Cossato, si è creata una discussione animata tra le persone in coda, in attesa del proprio turno. In questi giorni di pagamento delle pensioni, a contingentare gli accessi agli sportelli e a fornire indicazioni corrette, ci sono i volontari della Protezione Civile.

Un giovane, pochi minuti prima di entrare, avrebbe detto di avere la mascherina in tasca ma di non volerla indossare mettendo così a rischio contagio lui stesso, le altre persone e gli stessi operatori postali. Proprio in quel momento è transitata nella via una pattuglia della Polizia seguita poi dai Carabinieri che si sono fermate e hanno "invitato" il ragazzo ad indossare la protezione, risolvendo la problematica in atto.

Dalla direzione di Poste italiane ribadiscono: "In questo momento di emergenza è opportuno il senso di responsabilità da parte di tutti i cittadini. Li invitiamo quindi a rispettare il decreto ministeriale e ad indossare le protezioni".