Coronavirus, Gianfranco Zulian commissario ad acta per l’Asl di Novara

Un commissario “ad acta” per rafforzare l’azione dell’Asl di Novara nella gestione dell’emergenza sanitaria. La decisione, che sarà formalizzata oggi, è dell’assessore regionale alla sanità Luigi Genesio Icardi. In una lettera inviata al direttore generale dell’Asl novarese Arabella Fontana, l’assessore “riconosciuta – si legge - la necessità di implementare, con adeguate misure di supporto all’azione della direzione sanitaria aziendale, la gestione dell’emergenza sanitaria con specifico riguardo all’ambito territoriale dell’azienda”, invita a provvedere “con la massima tempestività” alla nomina di un commissario ad acta.

La persona indicata è il dottor Gianfranco Zulian, medico di lunga esperienza e con alle spalle diversi incarichi direttivi nel servizio sanitario, ultimo dei quali la direzione generale all’Asl di Biella. Zulian, che al momento è direttore del dipartimento prevenzione nella stessa Asl novarese, e che ha già manifestato la disponibilità a esercitare il ruolo a titolo gratuito, sarà incaricato del coordinamento delle funzioni distrettuali dell’azienda, con particolare riferimento alla programmazione delle attività, al monitoraggio dei processi e dei tempi di risposta, alla qualità della performance complessiva, al corretto funzionamento dell’assistenza territoriale e del Servizio di Igiene e sanità pubblica, oltre che dell’efficace implementazione delle Unità speciali di continuità assistenziale, le strutture che si occupano in particolare della gestione domiciliare dei pazienti positivi al Coronavirus.

Gianfranco Zulian, professionista molto stimato in città, per molti anni direttore del servizio di medicina legale dell’Asl di Novara, docente all’UPO, dal 2012 al 2015 è stato direttore generale dell’Asl di Biella, portando a compimento nel 2014 il nuovo ospedale della città laniera. Nel curriculum di Zulian ci sono anche trascorsi politici: consigliere comunale nelle file dell’allora CCD all’inizio degli anni 2000, il suo nome è tornato a più riprese ad ogni tornata elettorale come possibile candidato sindaco. Nelle elezioni comunali del 2011, quando il centrosinistra si impose eleggendo sindaco Andrea Ballarè, fu candidato nelle file della Lega.