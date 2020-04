Coronavirus, cittadini incuranti del decreto: a Strona e zone limitrofe 22 sanzioni in poche ore

In sole 30 ore, a cavallo di due giorni, sono state sanzionate amministrativamente dai Carabinieri della stazione di Valle Mosso, ben 18 persone per spostamento fuori comune senza motivazione oltre addirittura a 4 per assembramento in luogo pubblico. Si tratta, in molti casi, di veri e propri "pendolari" di Strona che si recano verso i comuni limitrofi incuranti del decreto ministeriale che lo vieta. Un dato che riassume ancora una volta il menefreghismo di una parte della popolazione nella nostro provincia. Da Biella e da Cossato, in queste giornate di divieto, è un viavai di gente che sale nella valle di Mosso con banali scuse di andare a far visita agli anziani o semplicemente di giovani che ancora oggi si credono immuni al Coronavirus.

E così continuano energicamente i controlli dei militari mirati a far desistere il movimento di persone una reale necessità. Sono ancora troppi coloro che non riescono a rinunciare alle abitudini della spesa all'Esselunga o alla corsetta. Con l'arrivo di aprile, a queste categorie si aggiungono pure i pensionati pronti ed energici per andare a comprare le piantine da inserire nel proprio orto. Per non parlare poi delle presunte "fonti salutari" di Strona: è così che i cittadini, muniti di bottiglioni al seguito e desiderosi di poter utilizzare quest'acqua, collezionano sanzioni amministrative, anche recidive.

Pochi utilizzano il piano messo a punto dal Comune di Valdilana che, grazie alle associazioni di volontariato, commercianti e agli stessi Carabinieri, prevede il recapito a domicilio di beni alimentari, farmaci oltre ad ogni tipo di aiuto e assistenza. Bisogna ricordare che la multa costa 373 euro se viene pagata entro 30 giorni. Sbagliato pensare di farla franca perchè scattano i procedimenti amministrativi con ingiunzioni di pagamento per mano dell'Agenzia delle Entrate.

Punti di ascolto. A Mezzana, tutto sommato rispettosi delle normative Governative per il contenimento della pandemia, a Strona e Valle Mosso, i Carabinieri allestiscono giornalmente punti d'ascolto informativi anche nelle frazioni più isolate, nel rispetto di tutte le accortezze del caso. In quelle occasioni vengono raccolte eventuali lamentele o richieste degli abitanti delle fasce più fragili ma nello stesso tempo fanno sentire loro la vicinanza dell'Arma dei Carabinieri e dell Istituzione.