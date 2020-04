Coronavirus, cimiteri di Biella: a partire da venerdì 3 aprile cancelli chiusi al pubblico

La Città di Biella informa che, a seguito della circolare emanata dal Ministero della Salute in data 1 aprile 2020, a partire da venerdì 3 aprile tutti i cimiteri saranno chiusi al pubblico. I cancelli saranno aperti esclusivamente in caso di funerale, previo accordo con il necroforo competente circa l'ora di arrivo del trasporto funebre (con la possibilità di utilizzare cancelli carrai secondari nei cimiteri ove presenti e funzionali all'operazione).

Le indicazioni inserite all’interno della circolare andranno applicate fino a un mese dopo il termine della fase emergenziale, come verrà stabilito dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri. I provvedimenti sono validi per l’intero territorio nazionale, per evitare le occasioni di assembramento e per ridurre le possibilità di contagio tra aree diverse. La circolare informa anche che andrebbero temporaneamente sospese ogni attività connesse ai servizi cimiteriali come manutenzione, ristrutturazione di tombe e lapidi.