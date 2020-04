Scuola, botta e risposta tra l’assessore del Piemonte Chiorino e il ministro Azzolina

Botta e risposta tra Elena Chiorino e Lucia Azzolina. Nei giorni scorsi, l’assessore all’Istruzione della regione Piemonte aveva pubblicato sui propri canali social un video appello chiamando in causa il ministro pentastellato del Governo Conte. In particolare, l’assessore regionale aveva sottolineato come “le Regioni attendono da giorni risposte concrete, che tardano ad arrivare. Questo è l’ennesimo appello poiché non siamo ancora riusciti a interloquire con lei. I nodi sono tanti e le domande che vorremmo rivolgere sono molte. Tra queste: come faremo a garantire il diritto allo studio per tutti? Come intende estendere la didattica a distanza rendendola fruibile per tutti gli studenti? Quando è come finirà l'anno scolastico? E come verranno organizzati gli esami di maturità e di terza media? Per favore ci riceva perché è urgente un incontro con tutti gli assessori all'Istruzione delle regioni italiane per fare il punto della situazione. Il tempo delle comparsate televisive è finito: ora servono progetti concreti e condivisi. Perché le famiglie e gli studenti attendono risposte”.

La replica del ministro Azzolina non si è fatta attendere e, in un comunicato stampa, ha precisato: “Con Cristina Grieco, assessore all’Istruzione della Regione Toscana e coordinatrice della IX Commissione Istruzione della Conferenza delle Regioni, ci siamo sentite la scorsa settimana. Successivamente, il 31 marzo, la mia segreteria ha ricevuto una richiesta formale di incontro con tutti i componenti della IX Commissione proprio da parte della segreteria dell’assessore Grieco. Richiesta alla quale ho già risposto, fissando un appuntamento in video conferenza per il prossimo 7 aprile. Invito quindi l’assessore Chiorino a verificare lo stato dei fatti prima di sostenere la mia indisponibilità a un confronto con gli assessori regionali. In un momento tanto delicato, è il caso di fare squadra e agire di concerto, lasciando da parte inutili polemiche. Mi rincresce constatare che nonostante l’impegno mio personale, di tutte le strutture ministeriali e del Governo per sostenere i docenti, gli studenti, le loro famiglie e il personale scolastico in questa situazione straordinaria e delicatissima, si trovino appigli per alimentare inutili dibattiti, prontamente ripresi anche dalla stampa. Faccio appello a tutti: concentriamo le nostre energie per dialogare e traghettare la scuola fuori da questa emergenza nel miglior modo possibile”.