Coronavirus: senza giustificazioni, trovato a spasso con la moglie per la città minaccia anche i poliziotti

Controllo della Polizia in via La Marmora a Biella

Un normale controllo, tra via Tripoli e via La Marmora, per accertare se quelle persone, un uomo e una donna, avessero una valida giustificazione per camminare per le vie della città. Ma la risposta ha lasciato basiti gli agenti della Squadra volante: "Conosciamo le regole, siamo liberi di andare dove vogliamo". Il periodo non consente le uscite di casa senza un comprovato motivo di necessità o urgenza proprio per l'emergenza Coronavirus che stiamo vivendo.

A quel punto, dopo la risposta assai forte, è scattata la sanzione di 300 euro per G.A di 58 anni, personaggio già conosciuto dalle forze dell'ordine e per la moglie insieme a lui. Inoltre, durante l'accertamento della documentazione, il biellese avrebbe insultato e minacciato pesantemente gli agenti. Per questo motivo l'uomo si è beccato anche una denuncia. I controlli delle forze dell'ordine continuano quotidianamente sulle strade della provincia e risultano essere in tanti a beccarsi una sanzione per giustificazioni che non reggono.