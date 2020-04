Valdilana nei giorni del coronavirus, Carli: “Assistenza, servizi a domicilio e aiuti a famiglie in difficoltà. Nessuno sarà lasciato solo” VIDEO

Come stanno affrontando l’emergenza coronavirus i diversi comuni del Biellese? Quali misure sono state adottate per contrastare le possibilità di contagio? E ancora, quale clima si respira in paese a fronte dei continui aggiornamenti in Regione e a Roma? Tutte queste domande e molte altre sono state rivolte al primo cittadino di Valdilana Mario Carli che, in un’intervista video, ha fatto il punto della situazione in paese.

“C’è solidarietà e coesione sociale in paese – spiega il sindaco – Oltre alla distribuzione di mascherine ad ogni famiglia presente sul territorio, sono in programma diverse iniziative: implementare i servizi a domicilio per raggiungere il maggior numero di persone, specialmente gli anziani e assistenza domiciliare per le persone in difficoltà. Nessuno deve essere lasciato solo. Inoltre, c’è un progetto legato alle badanti sul territorio: nella prossima giunta, stanzieremo un contributo aggiuntivo per far sì che le famiglie siano agevolate nell’assunzione in regola delle badanti e altri aiuti saranno dati alle famiglie in difficoltà”.