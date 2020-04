Smart working, ecco le soluzioni di IridesGroup per gestire l’emergenza coronavirus

Capire lo smart working non è immediato, e nemmeno intuitivo. Ne sentiamo parlare sempre più spesso e l’attenzione verso questo nuovo modello di lavoro sta crescendo. Il 58% delle grandi aziende ha già introdotto iniziative concrete in merito. Lo Smart Working è stato definito dall’Osservatorio del politecnico di Milano, come una nuova filosofia manageriale, fondata sulla restituzione della flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare, a fronte di una maggiore responsabilizzazione dei risultati.

Questa definizione rende merito, secondo noi, a questo nuovo sistema che ha innescato un percorso di profondo cambiamento culturale, con la conseguente e necessaria evoluzione dei modelli organizzativi e delle tecnologie che consentono di operare agilmente, anche al di fuori dei locali aziendali. Le situazioni di emergenza, come quella che stiamo vivendo oggi, hanno evidenziato come le infrastrutture delle aziende, troppo spesso abbiano bisogno di essere attualizzate anche da remoto con misure di sicurezza appropriate. Una connettività adeguata, spesso non presente nelle attività di medie dimensioni, diventa indispensabile per permettere ai propri collaboratori di accedere ai software utilizzati dall’azienda, permettendogli di operare con completezza.

I grandi nomi a livello internazionale hanno investito molto nel cloud, realizzando piattaforme di Unified Communication e Collaboration, che permettono di operare con flessibilità ed efficienza in ogni luogo e con strumenti sempre più smart. Wildix ad esempio, una delle più avanzate strutture al mondo nel settore delle UC & Collaboration, permette agli utenti di accedere alla piattaforma in cloud e gestire chat aziendali, rubriche condivise e personalizzabili, videoconferenze, condividere schermi e documenti chiamando in Voip e registrando video e call ove necessario. Anche da mobile. E’ come portarsi a casa il telefono dell’ufficio, dal quale possiamo gestire chiamate con colleghi, clienti o fornitori utilizzando il nostro interno. Possiamo addirittura trasformare il nostro cellulare in interno.

E in questo momento di emergenza, in collaborazione con i propri partner, sta mettendo a disposizione a titolo gratuito per alcuni mesi i propri servizi, per affrontare l’emergenza Covid-19. Sono poi tanti gli applicativi, a partire da Office 365 di Microsoft che, abbattendo i costi delle licenze tradizionali, hanno sviluppato un concetto di fee mensile che permette a tutti di utilizzare gli innumerevoli strumenti messi a disposizione, in aggiunta ai tradizionali Excel, Power Point e Word. Insomma, un mondo snello, affidabile, con il quale oggi prendiamo confidenza e con cui è possibile operare con grande efficienza migliorando la propria qualità di vita, gestendosi spazi e tempi e con la possibilità di affrontare situazioni di inaspettata gravità, senza congelare la propria struttura, ma tutelando la salute e la produttività.

Sempre più consapevoli che questa sia la naturale evoluzione del mondo del lavoro, abbiamo scelto di investire nella ricerca delle migliori tecnologie per offrire queste soluzioni alle aziende Biellesi. In particolar modo oggi, dove dobbiamo maturare la consapevolezza che il futuro che ci aspetta, va comunque ridisegnato.

