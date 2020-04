Pollone, chiuso il centro di raccolta del verde di Regione Migliaro

In osservanza delle disposizioni della Regione Piemonte in materia di gestione dei rifiuti, finalizzate a evitare inutiili spostamenti per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da coronavirus, il Comune di Pollone ha disposto la chiusura del centro raccolta del verde di Regione Migliario.

In merito ai rifiuti domestici, sul sito comunale è pubblicato il vademecum a cura dell'Istituto Superiore di Sanità, che illustra i comporamenti da adottare nella raccolta e smaltimento sia nei casi di positività al coronavirus o quarantena obbligatoria, che per quelli di tampone negativo o assenza di quarantena.

Limitazione anche per gli uffici comunali, che sono accessibili soltanto d esclusivamente per casi urgenti ed improcrastinabil, contattando il numero 01561191, oppure scrivendo alla mail urp.pollone@ptb.provincia.biella.it .