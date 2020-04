Emergenza coronavirus, la solidarietà corre anche sulle 4 ruote

Italia in ginocchio, ogni giorno un bollettino di guerra che tocca migliaia di persone. Il coronavirus sta mettendo a dura prova la tenuta del sistema sanitario sino a registrare la totale mancanza di dispositivi anti contagio, sia in ambito ospedaliero che assistenziale. Tra questi, le mascherine sono in questo momento tra i prodotti più carenti, ma fortunatamente sono in crescita le azioni di solidarietà per far fronte all'emergenza.

In questi giorni, 7000 sono le mascherine donate di cui 2000 andate direttamente alla Protezione civile dall’A.S.D. RALLY LANA.ALIVE in collaborazione con NEWTURBO Mark rally Team (promotore e organizzatore del Rally della Lana locale) mentre le restanti 5000 mascherine sono state consegnate all’Ospedale di Ponderano da CONFORM GEST s.p.a., azienda nata nel 2008 da un’idea di Diego e Corrado Pinzano ed oggi presente, oltre che in Italia, anche in Brasile, Spagna e Portogallo.

"Abbiamo anche attivato una nuova polizza assicurativa – commenta Corrado Pinzano che rappresenta le due strutture - per tutti i dipendenti del gruppo, la quale garantirà un indennizzo a coloro che, malauguratamente, dovessero essere ricoverati a causa del contagio da Covid19. Per quanto riguarda la donazione di mascherine, la scelta è stata ponderata e dettata dal fatto che ad oggi rimane un dispositivo di protezione indispensabile al contenimento del contagio ma di difficile reperibilità sul mercato a causa dell’altissima richiesta”.

“Speriamo che le iniziative si moltiplichino – conclude Corrado Pinzano – come una sorta di filo conduttore per una lunga catena di solidarietà"