Cossato, anche la pro loco a fianco degli Amici dell’Ospedale di Biella

Nei giorni dell’emergenza coronavirus, scendono in campo anche i volontari della pro loco cossatese a sostegno dell’Ospedale. “Consapevoli delle difficoltà del momento e della necessaria solidarietà – spiegano - abbiamo voluto concorrere alla raccolta fondi #donosalute promossa dall'Associazione Amici dell'Ospedale di Biella donando 1000 euro a sostegno dei reparti impegnati nell'emergenza. Ringraziando quelli che si adoperano per superarla, invitiamo tutti gli altri a rimanere a casa per limitare il contagio”.