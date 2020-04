Coronavirus, l'Amsap di Biella dona 4 mila euro per la lotta contro il Covid 19

E’ un impegno su più fronti quello che l’A.M.S.A.P. di Biella (sigla che sta per Auto Moto Storiche Alto Piemonte) ha deciso di assumersi per contribuire alla lotta contro il coronavirus COVID-19. A sostegno dell’Associazione Amici Ospedale di Biella “nei giorni scorsi” spiega il Presidente del Club, Claudio Milan, “abbiamo deliberato e già versato all’Associazione Amici Ospedale di Biella la somma di 2.000 euro quale nostro contributo alla raccolta di fondi che questa Onlus ha lanciato per sostenere i reparti dell’Ospedale di Biella che stanno fronteggiando l’attuale emergenza coronavirus (Rianimazione, Semintensiva, Pronto Soccorso e via elencando)”.

L’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella è stata fondata nel 2014 per incrementare e integrare le risorse pubbliche destinate al nuovo ospedale di Biella e, per ottenere questo risultato, si rivolge alle imprese, alle associazioni e ai cittadini del Biellese. AMSAP aderisce alla raccolta fondi ASI “Non solo” continua Milan “abbiamo anche deciso, donando altri 1.000 euro, di aderire alla raccolta fondi “Insieme per fermare il COVID”, lanciata nelle scorse settimane dall’ASI (Automotoclub Storico Italiano), la nostra Federazione di riferimento” La raccolta fondi di ASI, che ha stanziato un milione di euro, è stata promossa unitamente ad ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) con il coordinamento della Cabina di regia “Benessere Italia” della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Il nostro contributo” ha spiegato il Presidente ASI, Alberto Scuro, “deriva dalla riallocazione di fondi che erano stati destinati, nel bilancio di previsione del 2020, a progetti di tutela e promozione del motorismo storico e del nostro territorio rappresentati da eventi culturali, manifestazioni e iniziative varie che non potranno essere realizzate. Abbiamo quindi ritenuto opportuno, vista la gravità dell’emergenza sanitaria in corso, di dare un contributo significativo alla raccolta fondi da noi promossa”. I fondi raccolti da ASI saranno destinati a interventi locali a carattere d’urgenza (per esempio l’acquisto di respiratori per le terapie intensive o di dispositivi per la protezione individuale) e, se sarà possibile, ad attività mirate al “ritorno alla normalità”.

AMSAP a sostegno della Domus Laetitiae Va ricordato che l’AMSAP, Club che proprio l’anno scorso ha festeggiato i cinquant’anni della propria attività, ha sempre dato il proprio contributo o promosso in prima persona attività benefiche a sostegno del territorio. E’ il caso della giornata alla Onlus Domus Laetitiae di Sagliano Micca, appuntamento che si ripete dal 2006 ed è ormai diventato un “punto fermo” del programma annuale dell’associazione. Una piccola esposizione, una gita su per la Valle del Cervo con gli ospiti della struttura e, al termine, a Sagliano Micca, un rinfresco offerto dalla locale amministrazione comunale: un appuntamento sempre molto gradito e atteso. “Quest’anno, purtroppo, in ossequio alle disposizioni governative anticoronavirus, abbiamo dovuto per il momento annullare tutti i nostri eventi, compresa la giornata “Domus Laetitiae”, che era stata messa in programma per oggi, domenica 29 marzo. Abbiamo comunque erogato il nostro contributo di 1.000 euro ma noi e i nostri mezzi siamo giocoforza rimasti diligentemente a casa”.