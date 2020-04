Coronavirus, Ascom Biella: "Chiediamo la sospensione della Tarip per il 2020"

Con una lettera al sindaco di Biella e alla Sebab, Ascom Biella chiede la sospensione dei pagamenti in considerazione dell'emergenza Covid 19. "Come noto -precisa il presidente Mario Novaretti- l'emergenza epidemiologica ha portato le autorità competenti all'adozione di misure di contenimento che hanno precluso la possibilità di operare alla maggior parte degli operatori commerciali. Questa situazione ha determinato una fortissima 'sofferenza economica' in capo alle imprese, rafforzata anche dall'incertezza su quando interverrà il termine ultimo del fermo".

Alla luce di questo Ascom chiede "per tutte le utenze non domestiche di Biella, la sospensione della Tarip dovuta per l'anno 2020 nonché la sospensione delle eventuali rateizzazioni già in corso, con uno slittamento dei pagamenti a fine anno".