Asili nido e materne, a Biella misura regionale di sostegno al pagamento delle rette dei servizi per l’infanzia

Il comune di Biella informa la cittadinanza che la Regione Piemonte, assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro, sta mettendo in atto delle misure finalizzate, fra l’altro, a sollevare i servizi educativi 0-6 anni dalle difficoltà economiche che il mancato introito delle rette dovute dalle famiglie sta causando per via delle restrizioni dettate dall’emergenza Coronavirus. La misura di sostegno si rivolgerà: nella fascia 0-2 anni alle strutture sia pubbliche sia private e nella fascia 3-6 anni alle scuole dell'infanzia paritarie e private.

Per procedere all'attivazione della misura, è stata avviata una rilevazione urgente rivolta a tutti i Comuni piemontesi, finalizzata a conoscere il dato reale dei bambini che frequentavano i servizi 0-6 a pagamento alla data del 31/01/2020. Alla luce dei dati emersi, sarà possibile per la Regione Piemonte definire i criteri del riparto delle risorse. A Biella sono in totale 14 gli asili interessati tra comunali, privati e paritari. Al fine di consentire il corretto e puntuale invio dei dati alla Regione Piemonte si invitano, pertanto, i titolari delle strutture per l’infanzia funzionanti sul territorio comunale che appartengono alle suddette categorie a voler far pervenire entro il giorno 8 aprile 2020 il modulo allegato al presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto, al seguente indirizzo mail: protocollo.comunebiella@pec.it.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’assessorato all’Educazione e Istruzione Pubblica del Comune di Biella, al seguente indirizzo e-mail: u_istruzione@comune.biella.it.