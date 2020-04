TAM di Biella è il secondo degli ITS Moda italiani

In questi giorni così difficili dovuti all’emergenza Coronavirus, una piccola nota positiva riguardante l’ITS TAM di Biella.

Le graduatorie nazionali, infatti, premiano ancora il TAM, che si conferma sul podio dei 3 migliori ITS Moda italiani e su quello degli ITS del Piemonte, con un 23esimo posto assoluto sui 187 corsi attivati dagli ITS italiani. In un quadro positivo per tutto il Sistema ITS, che per oltre l’80% garantisce un posto di lavoro nel proprio settore di specializzazione a un anno dal diploma, l’Indire (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa), che su incarico del MIUR realizza e gestisce la banca dati degli Istituti Tecnici Superiori, contribuendo ogni anno alla definizione dei criteri di monitoraggio e di valutazione dei percorsi ITS, ha pubblicato la graduatoria di valutazione relativa ai corsi ITS 2016-2018, premiando l’ITS di Biella con un risultato più che lusinghiero.

Dal monitoraggio sul biennio 2016/2018, volto a valutare l’andamento qualitativo e occupazionale dei bienni post diploma, sulla base delle performance dei 187 corsi attivati e conclusi, l’ITS TAM di Biella conquista il secondo posto tra gli ITS italiani del Sistema Moda, e terzo tra tutti i corsi attivati dalla Regione Piemonte.

Il Presidente Pier Francesco Corcione ha comunicato così la notizia: “In questi giorni così difficili e dolorosi, desideriamo condividere con voi una piccola nota positiva. INDIRE ha infatti appena pubblicato la graduatoria di valutazione relativa ai corsi ITS 2016-2018. Il corso ITS TAM ha ottenuto il 23esimo posto rispetto ai 187 corsi conclusi nel 2018 e rientra pertanto tra i corsi premiati dal MIUR. Inoltre risulta secondo tra gli ITS del Settore tessile, abbigliamento e moda e terzo tra i corsi attivati dalla Regione Piemonte. Siamo orgogliosi di questo risultato, frutto dell’impegno di tanti: lo staff del TAM, i docenti, tutte le imprese che collaborano con noi, il Consiglio di Indirizzo e il Comitato Tecnico Scientifico. Un grazie di cuore a tutti”.

Una grandissima soddisfazione, come sottolinea il Presidente, per un risultato che oltre a premiare il lavoro di tutti coloro coinvolti nelle attività dal TAM, conferma la validità di un corso di studi che offre uno sbocco professionale concreto e pressoché garantito in un settore, quello del tessile e della moda, che con un 86% di funzionalità di sistema si attesta come il secondo degli ambiti di lavoro più efficaci in Italia. Anche e soprattutto in emergenza Coronavirus, è importante non smettere di pensare al proprio futuro! Lo staff del TAM è a completa disposizione di tutti i maturandi e neo diplomati per organizzare incontri e colloqui online attraverso webmeeting, videochiamate o anche semplicemente telefonate durante le quali illustrare nel dettaglio i corsi e rispondere a tutte le domande e curiosità sulla scuola.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.itstambiella.it