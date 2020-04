"Siamo del comune e dobbiamo sanificare l'abitazione". Tentativo di truffa in Valle Elvo

"Buongiorno, siamo mandati dal comune per una sanificazione per prevenire il coronavirus". Si sono presentati così, nella mattinata di mercoledì 1 aprile, tre persone con tanto di tuta bianca e mascherine a bordo di un furgone, in un'abitazione di Occhieppo Inferiore, comune della Valle Elvo alle porte di Biella.

Il 60enne proprietario di casa non li ha fatti entrare e gli ha intimato di andarsene via di corsa. Un tentativo di truffa o furto? La certezza arriva dalle parole del sindaco Monica Mosca: "Quella di questa mattina intorno alle 10 è stata una tentata truffa. Abbiamo allertato i Carabinieri e personalmente ho scritto un avviso alla popolazione, di non aprire la porta a nessuno, sul sito internet del Comune. Invito i cittadini a consultarlo frequentemente per rimanere aggiornati". Per collegarsi col sito di Occhieppo Inferiore CLICCA QUI.