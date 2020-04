Strada provinciale 200 interrotta per alcune ore, ieri mattina martedì 31 marzo a Valdilana, frazione Mosso, regione Crolle. Sono intervenuti i Carabinieri per la momentanea sospensione della viabilità in attesa del ripristino.

"Si è staccato materiale -commenta il sindaco Mario Carli-. Si è trattato di diversi massi di una certa dimensione uniti al terreno. L'intervento immediato della ditta individuata dalla Provincia di Biella ha permesso nel giro di poco tempo la riapertura della strada".