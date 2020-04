Disastro ambientale, moria di pesci nella roggia del Mulino a Vigliano FOTO

Trote, Fario, Vaironi, Barbi e Cavedani sono le centinaia di vittime probabilmente causate da qualche sversamento non autorizzato nella Roggia del Mulino che attraversa Vigliano. Un vero disastro ambientale che potrebbe interessare anche i campi e gli abbeveratoi di altri animali. La scoperta è stata fatta nella mattinata di martedì 31 marzo. Un numero veramente altissimo di pesci morti, una scia lunga un chilometro del corso d'acqua.

A monte la roggia parte da Chiavazza ma la moria è iniziata a ridosso dell'ex Pettinatura Italiana di Vigliano. "Abbiamo verificato in mattinata con un'operatrice dell'Arpa Piemonte -commenta Alberto Magliola presidente del Fly Thymallus Aurora e membro del comitato Tutela Fiumi Biella-. Qualche anno fa era successo un fatto simile ma allora si trattava di un problema di versamento poi rivelato inquinamento, dovuto probabilmente alla dismissione della fabbrica. Ora purtroppo è chiusa, quindi...".

"Magliola e un'addetta dell'Arpa hanno seguito il corso e dalla ex Pettinatura in giù i pesci sono tutti morti -precisa ancora Guido Gubernati del comitato Tutela Fiumi-. Inoltre l'acqua verrà utilizzata per irrigare i campi e abbeverare gli animali. La causa potrebbe essere dovuta ad una fuoriuscita, da qualche vasca, di materiale altamente inquinante oppure qualcuno ha approfittato della situazione attuale per vuotare nel corso d'acqua qualche contenitore proibito. La roggia e l'habitat circostante creano in quel punto un ambiente meraviglioso con tante specie di pesci. Come coordinamento chiediamo in Procura l'apertura di un fascicolo per disastro ambientale".