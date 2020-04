"Coloriamoci di blu", giovedì 2 aprile la Giornata Mondiale dell’Autismo

Ogni anno il 2 aprile, su iniziativa delle Nazioni Unite, si celebra la Giornata Mondiale della consapevolezza dell’autismo, per sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti di questo disturbo che per molti ancora rimane misterioso e incomprensibile.

Nel 2010 l’organizzazione Authism Speaks ha lanciato l’evento Light it Up Blue (“Accendiamolo di Blu”), una serie di manifestazioni in cui i monumenti e edifici significativi vengono illuminati da luci blu, colore dell’autismo. L’iniziativa ha raccolto grande supporto internazionale e, tra i luoghi che sono stati illuminati di blu, ci sono l’Empire State Building di New York, il Teatro dell’Opera di Sidney e l’hotel Burj Al-Arab a Dubai.

Angsa Biella aderisce a questa campagna di sensibilizzazione dal 2014; è stato illuminato di blu il Battistero di Biella ed è stato coinvolto il Biella Jazz Club.

Quest’anno restiamo tutti a casa, ma vogliamo sensibilizzare e coinvolgere tutti!

ADERISCI ALL’INIZIATIVA ANCHE TU!

Contribuisci con un semplice gesto che sarà condiviso il 2 aprile.

Fai fare un disegno al tuo bambino... tutto in blu.

Scatta una fotografia in casa vestendo un capo blu, illumina di blu la tua casa, un piccolo gesto, ma che ci aiuterà a sentirci più vicino quello che vuoi!

Fai un selfie “in blu” e condividilo sui social!

Modifica la tua foto profilo Facebook o Instagram, accendendola di blu.

Posta sui social network con l’hashtag #lightitupblueBIELLA