Gaglianico, la minoranza di Pisani contro Maggia: "Questo è il momento di agire"

"Relativamente alla pandemia da Coronavirus le dichiarazioni del sindaco Maggia apparse sugli organi di stampa di questi giorni lasciano basiti. Il sindaco, che ha competenze sul territorio in materia di sanità pubblica, si limita a rendere noto il numero di telefono del Comune e dell’Iris (peraltro già noti a tutti!) e ad invocare una grande festa. A fronte della grande preoccupazione per la salvaguardia della salute dei cittadini del Comune di Gaglianico, anche a seguito del decesso di un cittadino molto conosciuto e ben radicato nella comunità del paese, presidente della locale bocciofila, chiediamo al sindaco Maggia quali misure ha posto in essere per evitare la diffusione di un potenziale contagio incontrollato tra le persone venute in contatto con il cittadino deceduto, tenuto anche conto che ad oggi ci risulta che alcuni frequentatori del CRC Gaglianico sarebbero gravemente malati.

Inoltre vogliamo sapere se ad oggi si è fatto promotore di iniziative a supporto sia materiale che psicologico di quelle persone, per lo più anziane, che si trovano in condizioni di precarietà e di solitudine. Non dimentichiamo che quasi un terzo della popolazione di Gaglianico è costituita da persone over 65 anni, alcune delle quali vivono da sole e quindi in questo periodo di reclusione forzata presumibilmente bisognose sia di aiuti materiali, sia di supporti psicologici. Molti Comuni, non solo del Biellese, si sono fatti promotori di iniziative organizzate autonomamente, quali servizio di distribuzione pasti a soggetti fragili non inclusi nel servizio di mensa sociale, oppure sportelli di ascolto e di raccolta istanze, e ancora organizzazione di gruppi di volontari per portare la spesa direttamente nelle case delle persone bisognose e fragili. Riteniamo che questo non sia il momento del dire, ma del fare".