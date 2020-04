Fondazione Crb, si riparte dalla cultura: 150 mila euro per il bando Cultura+

La libertà è una dimensione dell’anima: lo dimostrano in questi giorni le tantissime iniziative culturali che, nonostante la crisi drammatica imposta dal coronavirus, costellano le grandi città così come le realtà di provincia, unite dallo slogan #iorestoacasa, ma viaggio con la fantasia e la cultura.

E proprio dalla cultura e dalla creatività, che in questi giorni di forzata clausura stanno dando a molti una forte ragione per affrontare con speranza ogni difficile giornata, dovrà necessariamente ripartire il Paese. Per questo la Fondazione ha voluto dedicare al bando “Cultura+”, le cui pratiche erano in valutazione nel Consiglio di Amministrazione di marzo, un’attenzione speciale deliberando l’importo di circa 150 mila euro destinato a vivificare la vita culturale locale.

“L’ufficio erogazioni ha contattato capillarmente gli Enti che avevano presentato domanda, per capire l’evoluzione delle richieste a fronte delle restrizioni imposte dall’emergenza - spiega il Presidente Ferraris – un lavoro impegnativo ma necessario per due ragioni: da un lato far sentire la vicinanza e la solidarietà dell’Ente ad associazioni che già prima della crisi spesso vivevano difficoltà di vario genere e dall’altro un modo per ottimizzare le risorse concentrandole su quelle iniziative che hanno maggiori possibilità di essere realizzate comunque a breve”. Il quadro emerso è stato di grande determinazione da parte degli operatori culturali biellesi nel voler realizzare nei prossimi mesi in ogni caso quanto progettato, adattandolo ai tempi che stiamo vivendo, segno di una grande vivacità culturale e di speranza nel futuro.

A fronte di alcuni grandi eventi la cui complessità, calendarizzazione e impegno economico sono risultati troppo onerosi per poter essere portati avanti nel 2020, si pensi ad esempio a Candelo in fiore, al Festival Selvatica (rimandato però a data da destinarsi comunque entro l’anno) e alla Passione di Sordevolo, ve ne sono molti altri che hanno garantito la realizzazione alla ripresa con la revoca delle misure di distanziamento sociale. Complessivamente sono state 41 le richieste pervenute dalle diverse associazioni che operano nel settore arte e cultura; il costo dei progetti complessivi ammontava a 1,9 milioni di euro e la richiesta di finanziamento alla Fondazione è stata pari a oltre 320 mila euro. In seguito al colloquio con gli uffici della Fondazione 7 enti hanno dichiarato che gli eventi da loro progettati verranno realizzati o posticipati dopo il 30 settembre e pertanto parteciperanno alla seconda pubblicazione del bando.

Tra questi l’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo a cui la Fondazione, considerata la rilevanza della “Passione” come veicolo promozionale per il territorio, ha assegnato un contributo di 7.500 euro che permetterà di far fronte alle spese fin qui effettuate per l’organizzazione e promozione dell’evento in vista della sua effettiva realizzazione nel 2021. A fronte di questo quadro complessivo il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha proceduto alla valutazione delle pratiche mettendo al centro criteri di selezione atti a premiare la qualità delle iniziative, la loro sostenibilità con la presenza di almeno il 30% di cofinanziamento, la capacità degli enti di fare rete e individuare i bisogni del territorio e la rilevanza dell’iniziativa in funzione dell’arricchimento culturale della popolazione e del livello di fruibilità. Tra gli elementi valutati anche la ricaduta dell’iniziativa sul territorio in termini di sviluppo economico e capacità di attrarre, interessare e coinvolgere un pubblico più ampio anche extra territoriale, la capacità di valorizzare luoghi del Biellese di particolare interesse storico artistico o non sufficientemente valorizzati e la capacità di coinvolgimento di pubblici diversificati con particolare attenzione ai giovani. Il contributo massimo richiedibile ed assegnabile dalla Fondazione era pari a 10 mila euro e le pratiche deliberate sono state 31.

Tra i contributi maggiori spiccano il sostegno al Santuario di Oropa (7.500 euro) per la manifestazione “Biella incontra Oropa secoli di devozione della città di Biella nei confronti di Oropa” che accompagnerà la grande incoronazione centenaria della Madonna di Oropa, evento destinato ad assumere un significato spirituale ancora più profondo a fronte della pandemia. Grande spazio è stato dato anche alla musica con i contributi di 7.500 euro al Biella Jazz Club per la manifestazione Season 54 e all’Associazione Festival Musica Antica a Magnano per l'organizzazione del Festival musica antica a Magnano - 35° edizione.

Analoghi contributi sono stati assegnati a Storie di Piazza di Bioglio (in questi giorni attiva tra l’altro con l’iniziativa di lettura di storie al telefono per bambini) per la realizzazione della manifestazione - Storie biellesi 2020 e all’Associazione di promozione Sociale Reloaders - Biella, per la realizzazione del decennale del Reload Sound festival 2020. Al fine di contribuire ad animare la città la Fondazione ha assegnato l’importo di 7.500 euro a Fuoriluogo Ets - Biella, per la manifestazione #fuoriluogo. Città e cultura - edizione 2020 e sempre 7.500 euro sono stati stanziati a favore della Comunità Monastica di Bose - Magnano, per l'organizzazione del XXVIII convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa. Questi i contributi maggiori, ma scorrendo l’elenco complessivo si può notare come l’intervento di sostegno della Fondazione abbia riguardato trasversalmente con contributi di diversa entità festival, rassegne musicali, teatrali, mostre, manifestazioni ed eventi.

“Il bando cultura+ quest’anno assume un significato speciale – commenta il Segretario Generale Mario Ciabattini – ognuno di questi progetti rappresenta infatti una scommessa sul nostro futuro, un futuro in cui il radunarsi insieme per un evento culturale non sarà più un sogno impossibile, ma una gioia ritrovata con maggiore consapevolezza, per questo vogliamo dire grazie a tutti gli enti che con noi stanno lavorando con forza per renderlo possibile”.

Questi i contributi deliberati oltre a quelli descritti:

€ 7.100,00 Comune di Piedicavallo - Piedicavallo (BI), per l'organizzazione del Piedicavallo festival 2020 XXX edizione - Bando Cultura+

€ 7.100,00 Nuovo Insieme Strumentale Italiano Siglato N.i.s.i.artemusica - Salussola (BI), per l'organizzazione della manifestazione Suoni in movimento - percorsi sonori nella rete museale biellese - Bando Cultura+

€ 6.000,00 Circolo Lessona - Lessona (BI), per la manifestazione Ratataplan 2020 24esimo festival internazionale arte di strada - Bando Cultura+



€ 5.000,00 Fondazione Pier Giorgio Frassati - Pollone (BI) per l'organizzazione della mostra: 'se dio avrai per centro di ogni tua azione...' (p. G. Frassati). Splendori della vita liturgica pollonese. - Bando Cultura+

€ 5.000,00 Fotoclub Biella - Biella (BI), per la realizzazione della mostra Images 365 giorni di fotografia - seconda edizione - Bando Cultura+

€ 5.000,00 Mafalda - Vocididonne - Biella (BI), per la manifestazione - Donne, autrici che lasciano il segno. Terza edizione - Bando Cultura+

€ 5.000,00 Associazione Centro Studi Generazioni e Luoghi Archivi Alberti La Marmora - Biella (BI), per la manifestazione - Fiori in posa - ritratti di piante fra passato e presente - Bando Cultura+

€ 5.000,00 Associazione Stilelibero - Vigliano Biellese (BI) , per la realizzazione della mostra La fotografia al naturale - in collaborazione con Selvatica, arte e natura - Bando Cultura+

€ 5.000,00 Amici della Lana - Miagliano (BI), per la manifestazione Wool experience 2020 - Bando Cultura+

€ 5.000,00 Associazione Culturale Nuvolanove - Milano (MI), per la realizzazione del Piedicavallo theatre festival - il teatro ad alta quota - Bando Cultura+

€ 4.700,00 Società Musicale 'Giuseppe Verdi' Città di Biella - Biella (BI), per l'organizzazione della manifestazione - La banda: orchestra del nuovo millennio - stagione concertistica 2020 - Bando Cultura+

€ 3.000,00 Centro di Documentazione Sindacale e Biblioteca della Camera del Lavoro di Biella - Biella (BI), per l'iniziativa 'mamma pettina'. La pettinatura italiana di Vigliano fabbrica totale. Narrazione corale di una comunità di fabbrica - Bando Cultura+

€ 3.000,00 Circolo Culturale Sardo 'Su Nuraghe' - Biella (BI), per lo svolgimento della iniziativa - Brigata 'Sassari' ad oropa - festa sarda a Biella - Bando Cultura+

€ 3.000,00 Opera Pia Laicale San Giovanni Di Andorno - Campiglia Cervo (BI), per la manifestazione Barocchinvalle. Il cucchi e gli altri - Bando Cultura+

€ 3.000,00 Parrocchia Santo Stefano Cattedrale - Biella (BI) per la mostra mostra - Sia luce. Percorsi fra arte e spiritualità - Bando Cultura+

€ 3.000,00 Bi-box - Biella (BI), per la realizzazione della mostra - Contemporanea. Parole e storie di donne - Bando Cultura+

€ 3.000,00 Piano Bi - Pralungo (BI), per l'organizzazione dellam manifestazione Microsolchi 2020 - Bando Cultura+

€ 2.800,00 Associazione Artistica Anniverdi - Candelo (BI) , per l'organizzazione del 22° Biella festival music video - Bando Cultura+

€ 2.000,00 Ente Manifestazioni Biella Riva - Biella (BI), per la manifestazione - Street art riva festival 8' edizione - bando Cultura+

€ 1.700,00 Comune di Castelletto Cervo - Castelletto Cervo (BI), per la realizzazione della manifestazione Castelletto 2010-2020: dieci anni di monastero ritrovato - Bando Cultura+

€ 1.500,00 Associazione Musicale Euphoria - Trivero (BI), per l'organizzazione della manifestazione - tra musica sacra ed autori minori locali - Bando Cultura+

€ 900,00 Comune di Campiglia Cervo - Campiglia Cervo (BI), per la manifestazione - La val an musica edizione 2bis - Bando Cultura+

€ 800,00 Comune Di Rosazza - Rosazza (BI), per la realizzazione dello spettacolo teatrale itinerante titolato 'l'epopea degli scalpellini della Vallecervo' - Bando Cultura+

€ 500,00 Associazione Culturale Il Prisma - Trivero (BI) per la Biennale d'arte - premio comune di Valdilana - Bando Cultura+