Coronavirus, sport e cultura uniti per l’Ospedale di Biella

La cifra raccolta, circa 600 euro, doveva essere spartita tra la scuola materna di Mongrando-Ceresane e l’associazione NuovaMente di Alberto Serena.

“Così doveva essere – spiegano - fino a quando abbiamo ricevuto un messaggio da Alberto Serena dove ci comunicava che voleva utilizzare la loro parte di ricavo, unita ad altri soldi raccolti dall’associazione, per fare una donazione a favore dell’Ospedale per l’emergenza Covid-19. Entusiasti del gesto, abbiamo contattato e informato anche le insegnanti della scuola materna di Mongrando che prontamente hanno deciso di unirsi alla raccolta. Siamo contente di poter aiutare chi, in questo momento, ha più bisogno di noi”.

Così, tra il ricavato del calendario benefico dei due piloti biellesi e la cifra raccolta da NuovaMente, si è riusciti a donare un totale di 1.000 euro al nostro Ospedale. “Ringraziamo – concludono soddisfatti i due piloti - tutti coloro che hanno aderito all'iniziativa”.