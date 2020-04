Coronavirus, il gruppo Logica consegna auto a Protezione civile

Il gruppo Logica Spa nella mattinata di oggi ha consegnato alla Protezione civile Città di Biella un’Alfa Romeo Giulietta diesel. Si tratta di un comodato d’uso, a titolo gratuito, che consentirà alla Protezione civile di aggiungere il veicolo al proprio parco fino al termine dell’emergenza Coronavirus. A ritirare l’automobile il responsabile Maurizio Lometti accompagnato dal vicesindaco e assessore alla Protezione civile Giacomo Moscarola.

La Giulietta verrà utilizzata anche per la consegna di spesa e farmaci ad anziani e malati. Il numero di persone che contattano la Protezione civile (al numero 015.8554511) è in costante aumento. Dal 12 marzo, giorno in cui è partito il servizio, il parco mezzi del comando ha percorso un totale di 8.168 chilometri. Dice il vicesindaco Giacomo Moscarola: “Si ringrazia il gruppo Logica per la disponibilità, viste le numerose richieste di aiuto che stanno giungendo alla Protezione civile avere un mezzo in più a disposizione è sicuramente un aiuto concreto per continuare a soddisfare le richieste di aiuto che giungono dai nostri cittadini”.

Inoltre, la Carrozzeria Bonino, inserita nella rete Mio Carrozziere di Federcarrozzieri, sta sanificando gratuitamente le automobili di Polizia locale e Protezione civile. Si tratta di un trattamento, della durata di 15 minuti, per la pulizia dell’abitacolo con il sistema ad ozono. Ieri sono state sanificate le prime vetture.