Coronavirus, a Montecitorio minuto di silenzio dei sindaci-deputati per vittime. Presente anche Pella

“Le vittime di questa epidemia non hanno potuto ricevere la celebrazione del funerale, cioè del proprio momento di commiato: a tutte loro e alle loro famiglie va il nostro minuto di silenzio, carico di commozione e di memoria”. A parlare il vicepresidente vicario dell’Anci e sindaco di Valdengo Roberto Pella, presente stamattina all’ingresso di Montecitorio per il minuto di silenzio nazionale volto a onorare tutte le vittime del coronavirus.

“Come sindaci e deputati della Repubblica – prosegue il parlamentare biellese - abbiamo voluto anche dire grazie ancora una volta a tutti coloro che ogni giorno stanno lottando per salvare e curare vite umane. I sindaci d'Italia sono al loro fianco in questo impegno e in questo sforzo quotidiano, perché solo uniti riusciremo a vincere contro il virus”. Accanto a lui, i colleghi sindaci-deputati, in rappresentanza della propria forza politica: il sindaco di Garda Davide Bendinelli (Iv), il sindaco di Calalzo di Cadore Luca De Carlo (FdI), il sindaco Daniele Moschioni (Lega) di Corno di Rosazzo, il primo cittadino Romina Mura (PD) di Sadali e Luca Pastorino (LeU), presidente del consiglio comunale di Bogliasco.