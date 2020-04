Da Cioccolato TAF per Pasqua arrivano gli Amuchini

Per la Pasqua 2020, la sorpresa di Cioccolato TAF sono gli Amuchini, deliziose e simpatiche uova di Pasqua interamente artgianali, realizzate in tre varianti di cioccolato (bianco, latte, fondente), decorate con pasta di zucchero, e con golose praline al torroncino a formare gli occhi.

Gli Amuchini sono buoni e fanno anche del bene, in quanto si tratta di una linea NO PROFIT, con il 40% del ricavato in beneficenza alla Onlus Amici dell'Ospedale di Biella. "Con gli Amuchini - dice la titolare Titti Apicella - vogliamo portare dolcezza nelle vostre casa ed aiutare l'ospedale di Biella".

Gli Amuchini arriveranno a casa vostra tramire lo shop on line di Cioccolato TAF, che si trova sul sito www.cioccolatotaf.it .

Cioccolato TAF è a Biella in Via Garibaldi 5 (Tel. 01522341info@cioccolatotaf.it ; www.cioccolatotaf.it ; pagina Facebook: Cioccolato Taf).