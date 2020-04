Come guadagnare online di più oggi: la surebet

L’internet rappresenta probabelmente uno degli istrumenti più rivoluzionari nei nostri tempi. Ci permette di diventare quasi esperti in qualsiasi cosa, dalle più elementari alle più specifiche o complicate.

È così incredibile che, dieci o venti anni fa, pensare nella possibilità di guadagnare da casa era qualcosa più di finzione che della realtà. Ma grazie all’internet, oggi siamo capaci dei guadagnare online in diverse maniere, tra queste, c’è una molto conosciuta nel mondo degli sport e le scommesse chiamata surebet.

Quindi cos’è la surebet e come posso prendere vantaggio?

Il termine surebet proviene dall’inglese ed è una parola composta da sure(sicuro/a) e bet(scommessa), cioè “scommessa sicura”.

La scommessa sicura funziona come un metodo che possiamo usare per garantire un percentuale di guadagno ogni volta che noi facciamo una scommessa online senza importare se la nostra squadra vince o finisce in pareggio la partita (se parliamo di calcio).

Questo Succede per “errori” al fissare le quote nei siti online di scommesse, sia per errore umano o quando una agenzia di scommesse fissa una quota troppo alta e dopo decide di cambiare la cifra.

Per questo motivo è una buona opzione se siamo fanatici di uno o diversi sport e vogliamo ottenere qualche denaro mentre godiamo delle partite.

Decifrando la scommessa sicura

Prendiamo il seguente esempio:

si gioca una partita nel mercato 1x2 ( chiamata anche scommessa under/over) le cifre sono le seguenti:

1 ( 2,10) X(3,40) 2(5,00)

Per sapere se c’è una possibilità di surebet soltanto dobbiamo dividere il numero 1 tra ogni cifra e dopo fare l’addizione di tutti i tre risultati:

(1/2,10) + (1/3,40) + (1/5,00)

0,47 + 0,29 + 0,20 = 0,96

Se il numero finale è meno di uno, diciamo che possiamo fare una scommessa sicura. Se vogliamo sapere il percentuale di quota totale, facciamo questo:

(1/0,96) 100 = (1,04)100 =104%

Con questa cifra possiamo dopo prendere ogni quote e definire quanto dobbiamo inserire in ogni opzione:

0,47 x 104=47%

0,29 x 104 =29%

0,20 x 104=20%

Se abbiamo 100 euro, le quantità esatte per scommessa sono:

1= 47 €

X= 29 €

2= 20 €

Finalmente avremo un guadagno vicino a 5 euro senza importare il risultato della partita con un margine di guadagno del 3.10% ( questi margini cambiano dipendendo del tipo di scommessa, le statistiche e le proprie agenzie)

Questo è un esempio molto generale su come funziona una surebet. L’idea centrale è che non importano i risultati perché comunque noi possiamo essere vincitori alla fine.

Dobbiamo però, avere in mente alcuni consigli prima di tentare con questo tipo di giocata.

Come migliorare la mia strategia con la surebet (e il betting online in genere)

Ascoltare gli esperti: gli analisi sportive e le ultime notizie sono imprescindibili perché ci possono fornire tutto quello di cui abbiamo bisogno come statistiche dei giocatori, la situazione dei club, il campo dove si giocherà, fra altri indicatori.



Scommettere a mente fredda può sembrare difficile se siamo fanatici sportivi ma dobbiamo sapere quando lascire le nostre emozioni libere e quando è meglio raggionare prima di fare qualsiasi tipo di sbaglio. È il nostro denaro quello che ci giochiamo.



Stabilire un limite di quanto denaro scommettiamo è sempre una maniera sicura di protteggere il nostro investimento.



Non entrare nella scommessa quando manca solo un po’ per cominciare la partita.



Diventare esperto in un tipo di scommessa invece di essere in ogni tipo di gioco. Abbiamo bisogno di tempo per studiare le diverse strategie e dopo crearci una propria, ma ne vale la pena!



Considerare la scommessa come un negozio a lungo termine. Quando pensiamo in ogni grande successo commerciale, sicuramente molti nomi popolari a livello mondiale arrivano in testa, ma la verità è che dietro ogni storia di successo , c’è molta dedicazione, tempo, costanza e determinazione.



Quello che noi vediamo è il risultato di tutto questo e la stessa cosa succede con il negozio delle scommesse online.

Accedere su diversi siti online è un’altro modo di aumentare le probabilità perché diciamo che sempre ci sono diversi quote stabilite da loro e questo significa che possiamo approfittarci di questo margine di differenza per generare un guadagno.



Questo è il principio della surebet .

Usare piattaforme aggiornate ed interattive che rendano l’avventura del betting online più amichevole, e con i quali possiamo aumentare la nostra conoscenza e migliorare le nostre strategie.



Sui migliori siti possiamo scegliere diversi bookmaker (quelli che gestiscono le scommese online) che sono fondamentali in tutto questo universo. È opportuno studiare quali si adattano meglio a noi.



Concludiamo dicendo che è sempre necessario ricordare che esiste un rischio vero perché quello che usiamo è denaro reale. Un metodo infallibile per la vittoria NON esiste, ma se desideriamo fare surebet oggi ed altre tipo di scommesse, c’è solo un modo di farlo: tramite la pratica.