Su Nuraghe, anche “Corona de ispinas” al laboratorio linguistico di stasera

Corona de ispinas” è tra le poesie che verranno proposte questa sera, martedì 31 marzo, alle ore 21:00, durante il collegamento transoceanico con il Circolo sardo “Antonio Segni” di La Plata, in Argentina.

Quale omaggio alla lingua delle terre di accoglienza, le poesie di Tore Spanu di Pozzomaggiore (Sassari), boltadas, “tradotte”, in italiano, vengono presentate in Piemontese letterario nella versione dij Brandé, a cura di Sergi Girardin di Caraglio (Cuneo) e in Castigliano, rese da Matteo Rebuffa di Candelo (Biella).

In questo sonetto forte e allarmante che, già dal titolo, rimarca la crudeltà della crocefissione, i versi fanno da leva ai fatti di cronaca surreali che stiamo vivendo. Si avverte la paura per chi non ha sussidio con le attività pronte a fallimenti futuri: i versi chiedono a chi ci governa di non pronunciare solo parole; sono un invito pressante all'unità parlamentare che, in accordo, trovi soluzioni immediate, sennò sarà il popolo attraverso la disperazione a farli patire allo stesso modo con atti di ribellione.

Le terzine concludono con il rammarico che ci siamo accorti solo adesso del bene che tutto il settore sanitario ha fatto nel tempo, e solo adesso di continuo li ringraziamo. Ci siamo accorti che gli eroi non sono i cantanti famosi o i famosi calciatori, ma sono quegli angeli che stanno pagando un duro prezzo. Anche attraverso la morte... innocenti del tutto… come appunto… quella corona di spine... che fu messa sul capo al Messia.

Corona de ispinas

Chistionade in paghe si podides

Onorevoles de su parlamentu,

Primma chi si peset malu su 'entu

Istade attentos a su chi faghides.

Semus in gherra! e in custu momentu

Si sa dignidade no permittides

Sas alas de su populu isparghides

In sa matessi terra 'e patimentu.

Como tóttu nos semus abbizados

Chie sunt sos eroes e eroinas

Como ebbìa nos semus ammentados!

Render' gratzia ai cuddas raighinas

Chi ant sempre dadu fruttos prelibados

E como ant sa corona de ispinas!!

Tore Spanu 25/03/2020

Corona di spine

Parlate in pace se potete

Onorevoli del parlamento

Prima che si alzi il cattivo vento

State attenti a quel che fate

Siamo in guerra! e in questo momento

Se la dignità non permettete

Le ali del popolo si apriranno

Sulla stessa terra della sofferenza

Adesso tutti ci siamo accorti

Chi sono gli eroi e le eroine

Solo adesso ci siamo ricordati

Di ringraziare quelle radici

Che da sempre portano frutti prelibati

E adesso hanno una corona di spine!

Reu ’d bòsso

Parlé pasi s’i peudes

Onorévoj dël parlament

Anans ch’as alva na bisa marìa

Fé atension a lòn ch’i féves

I soma an guèra! e ’n cost moment

S’i përmëtte nen la dignitàJ

’ali dël pòpol as deurbiran

An sla midema tèra dla tribulassion

Aòr i soma antajass-ne tuti

Chi ch’a son ij vreman vajant e vajante

Mach aòr i some arcordasse

D’armersié cole rèiss

Che daj di d’antan a pòrto ’d frut savoros

E aòr a l’han un reu ’d bòsso!

Corona de espinas

Hablad en paz si podéis

Diputados del Parlamento

Antes de que se levante el mal viento

Tened cuidado con lo que hacéis

¡Estamos en guerra! y en este momento

si la dignidad no permitís

Las alas del pueblo se abrirán

Sobre la misma tierra del sufrimiento

Ahora todo el mundo se ha dado cuenta

de quiénes son los héroes y las heroínas

Solo ahora nos hemos acordado

De agradecer esas raíces

que siempre han dado frutos deliciosos

Y que ahora tienen una corona de espina